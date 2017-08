3 août 2017

Anticosti… les faits

Dans l’édition du Devoir publiée le 29 juillet dernier, Brian Myles mentionne, à juste titre, que les malheureux contrats signés par le gouvernement Marois ont coûté très cher aux Québécois afin que l’État québécois puisse devenir un partenaire important des compagnies qui convoitaient le sous-sol d’Anticosti. La facture est salée ! Selon ses dires, ce n’est pas trop cher payé pour mettre fin à ces contrats octroyés aux compagnies pétrolières. Et il a parfaitement raison.

Par contre, il faudrait se rappeler que ces droits d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures ont été cédés aux compagnies pétrolières, à des coûts dérisoires, sous la gouvernance de l’équipe libérale, et ce, bien avant que le gouvernement Marois devienne partenaire avec les entreprises qui exploraient le potentiel pétrolier à Anticosti. Rappelons-nous que ces droits appartenaient bel et bien à l’État québécois. Il est là, le vrai scandale. Malheureusement, cette réalité est trop peu soulignée lorsque vient le temps de parler des mésaventures sur l’île d’Anticosti.

Lachine, le 31 juillet 2017

Faisons payer les riches… compagnies!

Revenu Québec a créé un formulaire à l’intention des contribuables québécois qui souhaitent payer des taxes sur les produits et services qu’ils achètent en ligne, n’étant pas tenus légalement de le faire. Le hic, c’est que seulement une dizaine de Québécois le remplissent chaque année. Je dis bravo à ces contribuables exemplaires (d’aucuns diront qu’ils sont plus catholiques que le pape).

Si Revenu Québec invite les contribuables à payer de leur propre gré des taxes, c’est qu’il reconnaît implicitement que l’ensemble des Québécois devrait logiquement le faire. Alors, qu’attend le gouvernement pour modifier la loi en conséquence ?

Présentement, nous nous faisons voler des millions de dollars par les GAFA (les géants du Web : Google, Apple, Facebook, Amazon) et autres eBay de ce monde (selon une étude, Québec pourrait percevoir 12 millions par année en taxant le million d’abonnés québécois au service de vidéo en ligne Netflix). De plus, nous faisons du tort à nos propres entreprises, qui doivent, elles, faire payer les taxes à leurs clients. Elles luttent donc à armes inégales.

L’Australie, à la manoeuvre depuis 2011, indique la voie à suivre relativement à la taxation du commerce électronique. Le Canada et ses dix provinces devraient vite s’en inspirer.

Montréal, le 1er août 2017

Trop de réglementation n’est pas la solution

MM. Chatigny, Héroux, Larose et Tremblay,

Bien que vous ne l’avouiez pas, ce à quoi vous appelez est une transformation complète de notre société et de son économie (« L’indécente valse des millions dans le sport », Le Devoir, 31 juillet 2017). Pour quoi, je ne le sais trop, mais je crains que le dirigisme et la réglementation à outrance n’en soient des caractéristiques que trop ordinaires. Tant que nous vivrons dans une économie capitaliste (même pas nécessairement « sauvage », comme vous le dites), les gens auront le droit de vendre leurs services au plus offrant, que ce soit un employeur plutôt qu’un autre ou une équipe plutôt qu’une autre. Dans les secteurs qui génèrent beaucoup, beaucoup de revenus, les artisans de cette manne seront toujours en mesure de demander une compensation bien supérieure à la moyenne, proportionnelle à l’importance des revenus qu’ils engendrent et à leurs talents et compétences exceptionnels. Cela est vrai dans le sport, dans la musique, dans la haute finance et dans d’autres secteurs du genre. Le hic est que la correction de cette situation ne peut passer que par un nombre limité de mesures : la confiscation par l’État d’une très importante part de ces revenus (au-delà d’une fiscalité acceptable), une sévère réglementation des rémunérations consenties ou le démantèlement de toute structure qui autorise de telles rémunérations. Dans tous ces cas, la chose ne pourrait se produire que dans le cadre d’un projet de société autoritaire et répressive. Non merci.

Montréal, le 1er août 2017