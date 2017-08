L’ex-directeur du FBI James Comey écrira un livre

Photo: Andrew Harnik Associated Press

La maison d’édition Flatiron Books a confirmé à l’Associated Press mercredi que l’ancien directeur du FBI James Comey allait écrire un livre sur le leadership et la prise de décisions en s’inspirant de sa carrière au sein du gouvernement américain. M. Comey racontera les expériences qui ont fait de lui le dirigeant du FBI le plus connu et le plus controversé des dernières années. Il parlera notamment de l’enquête de son bureau sur le serveur de messagerie privé utilisé par Hillary Clinton et des allégations de liens entre la Russie et la campagne présidentielle de Donald Trump. M. Trump a congédié James Comey en mai dernier et a par la suite confié à NBC News qu’il était mécontent de l’enquête du FBI sur « cette chose russe, avec Trump et la Russie », qu’il a qualifiée de « fausse histoire ». Le livre, qui n’a pas encore de titre, devrait être publié au printemps prochain. Les détails financiers de l’entente entre James Comey et la maison d’édition n’ont pas été dévoilés, mais trois personnes au courant des négociations ont indiqué que les enchères avaient dépassé les 2 millions $US.