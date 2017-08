Ce n’est pas faire insulte au cinéaste anglais Michael Winterbottom que de comparer son cinéma à un buffet chinois : on y trouve de tout, et en abondance. Après The Trip (2010) et The Trip to Italy (2014), il s’accorde une nouvelle pause de type vacances culinaires avec ses inséparables complices, Steve Coogan et Rob Brydon, deux acteurs jouant leur propre rôle, mais surtout une variation particulièrement hilarante d’eux-mêmes. Ils entreprennent une fois de plus une escapade des meilleures tables, cette fois de l’Espagne, prétexte à un déballage de considérations sur leur métier, de potins de vedettes, et, bien sûr, d’imitations d’acteurs célèbres qui pimentent, d’un film à l’autre, cette amusante virée amicale, mais parfois acrimonieuse.



The Trip to Spain ★★★ Grande-Bretagne, 2017, 115 min. Drame de Michael Winterbottom. Avec Steve Coogan, Rob Brydon, Rebecca Johnson, Claire Keelan.