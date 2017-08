On ne reçoit jamais moins qu’un solide coup de poing de la part de Kathryn Bigelow, elle qui signe depuis longtemps un cinéma robuste, violent, mais nullement désordonné ou artificiel. Après The Hurt Locker et Zero Dark Thirty, elle évoque un autre champ de bataille, celui des émeutes qui ont enflammé Detroit en juillet 1967 : pour les Afro-Américains, ce n’était pas l’été de l’amour… Après avoir décrit l’ambiance apocalyptique qui régnait dans certains quartiers, elle concentre son attention sur les événements de l’Algiers Motel, théâtre tragique où s’affronteront des clients démunis devant trois policiers au racisme impitoyable. Ce film choral, d’une précision quasi chirurgicale, décortique un drame dont les répercussions sont encore visibles aujourd’hui.



Détroit (V.F. de Detroit) ★★★★ Drame de moeurs de Kathryn Bigelow. Avec John Boyega, Anthony Mackie, Will Poulter, Algee Smith. États-Unis, 2017, 143 minutes.