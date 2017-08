Une histoire de fantôme (V.F. A Ghost Story) ★★★★ Drame psychologique de David Lowery. Avec Casey Affleck, Rooney Mara, Kesha, Brea Grant, Augustine Frizzell et Will Oldham. États-Unis, 2017, 92 minutes.

Décédé au volant de sa voiture devant la modeste demeure qu’il partage avec M (Rooney Mara), C (Casey Affleck) quitte l’hôpital où on l’a conduit afin de retourner chez lui. Couvert d’un drap, invisible aux yeux de tous, C observe M vivre son deuil. Les années passent, et C assiste en silence au défilé des différents locataires de la maison. Émouvante réflexion sur l’amour, le deuil et la postérité, Une histoire de fantôme, du réalisateur d’Ensemble à jamais, s’avère une tendre épopée poétique et introspective à travers le temps d’une irrésistible mélancolie.