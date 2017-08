Lula inculpé pour une nouvelle affaire de corruption

São Paulo — L’ex-président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, condamné récemment à près de dix ans de prison, a été inculpé mardi pour corruption et blanchiment d’argent dans le cadre d’une autre affaire, a annoncé le parquet. Il s’agit de la sixième inculpation de Lula, pour corruption, liée cette fois à des avantages en nature dont il aurait bénéficié de la part d’entreprises du bâtiment pour la rénovation d’une ferme. L’icône de la gauche latino-américaine est accusée d’avoir intercédé en faveur des sociétés OAS et Odebrecht pour l’obtention de contrats avec la compagnie pétrolière d’État Petrobras. Selon l’acte d’accusation, il aurait bénéficié de largesses à hauteur de 1,02 million de réais (environ 409 282 dollars) pour la rénovation de la ferme, située à à Atibaia, dans l’État de São Paulo. La défense de Lula argumente que la ferme en question n’est pas à son nom, mais le juge anticorruption Sergio Moro affirme disposer d’éléments qui prouvent qu’il en est le propriétaire de fait. En plus de Lula, 12 autres personnes ont été inculpées, parmi elles Marcelo Odebrecht, ex-président de la société du même nom, qui purge depuis 2015 une peine de près de vingt ans de prison.