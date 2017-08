Coup de frein à l’expansion du secteur privé à Cuba

Photo: Ismael Francisco Agence France-Presse

La Havane — Le gouvernement cubain a suspendu indéfiniment mardi l’octroi de nouvelles licences pour une trentaine d’activités dans le petit entrepreneuriat privé, dans le but de lutter contre les fraudes dans ce secteur qui emploie plus d’un demi-million de Cubains. Cette mesure publiée au Journal officiel affecte directement les candidats à des licences de « cuentapropista » (travailleurs privés) dans les activités les plus demandées, telles que la gestion d’auberges et de restaurants privés, très prisés des touristes, ou la construction. Raúl Castro, qui doit quitter la présidence en février prochain, a été le grand artisan de l’élargissement du petit entrepreneuriat privé. Mais devant le Parlement, en juin, il avait insisté sur la nécessité « d’affronter résolument les illégalités » constatées dans ce secteur, telles que les « déclarations de revenus sous-évaluées visant à se soustraire aux obligations fiscales ». Selon des données officielles, 12 % de la population active de l’île travaille aujourd’hui comme « cuentapropistas ».