Stérilisation des autochtones: une enquête nationale réclamée

Ottawa — Deux chercheuses qui ont documenté la stérilisation de femmes autochtones à Saskatoon estiment qu’une enquête nationale permettrait de vérifier si d’autres femmes ont vécu de semblables traumatismes ailleurs au pays. Dans un rapport publié jeudi dernier, l’avocate Yvonne Boyer, de la Chaire de recherche du Canada en santé et bien-être des autochtones à l’Université de Brandon, au Manitoba, et la docteure Judith Bartlett, qui a été professeure à l’Université du Manitoba, ont décrit comment certaines autochtones de la région de Saskatoon avaient été poussées par le personnel médical à accepter de subir une ligature des trompes, après leur accouchement à l’hôpital. Selon les témoignages qu’elles ont recueillis, la plupart de ces femmes ne comprenaient pas que cette méthode de contraception n’était pas temporaire, mais bien définitive. Me Boyer soutient que les incidents vécus en Saskatchewan ne constituent pas « des cas isolés » circonscrits à cette seule province : les autochtones, estime-t-elle, sont victimes de discrimination partout au pays, y compris dans le système de soins de santé. La docteure Bartlett ajoute que les femmes rencontrées pour l’étude souhaitaient la tenue d’une enquête nationale sur la stérilisation de femmes autochtones — et plus largement sur le racisme systémique au sein du système de soins de santé au pays.