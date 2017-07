Deux carcasses de baleines noires retrouvées à Terre-Neuve

Photo: Stephan Savoia

Saint-Jean, T.-N.-L. — Deux autres baleines noires de l’Atlantique Nord ont été retrouvées mortes sur les rives de la côte ouest de Terre-Neuve. Pêches et Océans Canada a confirmé que le nombre total de baleines noires de l’Atlantique Nord retrouvées mortes s’élevait maintenant à au moins neuf. Les scientifiques du ministère tentent d’identifier les baleines et de déterminer les causes de leur mort. Dans un premier temps, le gouvernement pensait qu’un des mammifères marins était d’une autre espèce, mais il a été plus tard confirmé qu’il s’agissait bien d’une baleine noire de l’Atlantique Nord. Des scientifiques examinent aussi la carcasse d’une autre baleine noire retrouvée morte dans la partie occidentale de Terre-Neuve, la semaine dernière. La baleine noire de l’Atlantique Nord est une espèce en voie de disparition. Sa population est estimée à environ 525 individus.