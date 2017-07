31 juillet 2017

Le PQ et Anticosti

La décision du gouvernement libéral de soustraire « l’ensemble du territoire d’Anticosti à l’exploration et à l’exploitation pétrolière et gazière » (Le Devoir, 29 juillet 2017) est, bien entendu, louable, courageuse et nécessaire. La réaction de la Coalition avenir Québec est prévisible et s’inscrit parfaitement dans la vision monochrome, simpliste et désuète de l’économie que défend ce parti depuis sa naissance. La posture du Parti québécois sur cette question est, cependant, d’un mauvais goût et d’une malhonnêteté qu’il est difficile de respecter, voire d’excuser. C’est une chose que d’être l’« opposition officielle » et donc d’être critique à l’endroit du gouvernement en place ; ça en est une autre de s’exprimer comme si on était minimalement crédible sur la question qui est en jeu. La moindre des choses aurait été de simplement féliciter et d’appuyer le gouvernement dans sa décision.

Accompagner ces félicitations d’une volonté de faire la morale au gouvernement sur l’incomplétude de cet arrêt ministériel puisqu’il ne s’étend pas à l’ensemble du territoire québécois ne peut que sonner faux et vide venant du parti qui, il n’y a pas si longtemps, soutenait toujours le bien-fondé de ce projet d’exploration et d’exploitation au nom d’une notion suspecte de « souveraineté » sur notre territoire et sur les ressources qui s’y trouvent. Un interdit d’exploration et d’exploitation a beau être une position qui serait plus conséquente avec ce qui doit être fait pour sérieusement sortir du « vieil ordre fossile » (Brian Myles, 29 juillet 2017), entendre le Parti québécois réclamer une telle expansion de cet interdit, sans qu’il reconnaisse minimalement sa part de responsabilité quant au retard québécois en matière de dépendance à l’économie fossile, permet d’apprécier ce qui manque cruellement à nos moeurs politiques : être capable de reconnaître ses errements, et être prêt à payer le prix politique de ces errements au lieu de simplement tasser le passé sous le tapis, espérant que l’électorat en viendra à l’oublier.

À bien y penser, la moindre des choses pour le Parti québécois aurait été de féliciter le gouvernement dans sa décision, de s’excuser pour cette décision écervelée et de proposer de travailler avec le gouvernement afin d’accélérer une transition énergétique et économique aussi digne de ce nom que nécessaire.

Pierrefonds, le 29 juillet 2017

Promenade à Montréal

Vendredi, par un temps magnifique, j’ai décidé de faire mentir les détracteurs de la promenade Fleuve-Montagne et me suis rendue au coin des rues Peel et des Pins. Ce n’est que pedibus que l’on peut apprécier sa ville. D’entrée de jeu, j’insiste sur le fait qu’il faut comparer des pommes avec des pommes — donc, oubliez la High Line de New York, le Paul Revere de Boston ou la promenade plantée de Paris. Il faut travailler avec ce que l’on a. Avec mes compagnons, j’ai déambulé pendant deux heures. Un réel plaisir que de faire du tourisme dans sa propre ville. […] Nous avons répondu aux questions de vrais touristes quand l’occasion se présentait et cela crée une atmosphère bon enfant. À cet égard, je me permets une courte anecdote. À Boston, alors que mon mari consultait une carte du parcours historique de Cambridge, une dame en vélo s’arrête et lui demande s’il est perdu. Celui-ci de répondre « Tout va bien, merci ». La dame lui dit « Good, because I’m in a rush ! » Nous avons bien ri, mais cela démontre qu’il est possible de créer une ambiance sympathique et de voir les gens sourire un peu plus. Mais ça, c’est une autre histoire.

Le 29 juillet 2017