Turquie: liberté provisoire pour sept collaborateurs du journal «Cumhuriyet»

Istanbul — Un tribunal d’Istanbul a ordonné vendredi la remise en liberté provisoire de sept collaborateurs du quotidien d’opposition Cumhuriyet, mais a maintenu en détention les principaux journalistes jugés dans le cadre d’un procès emblématique de l’érosion de la liberté de la presse en Turquie. Le juge a ordonné la libération provisoire de sept accusés, dont le caricaturiste Musa Kart, attendu par une large foule et plusieurs médias. Mais il a maintenu en détention préventive quatre piliers de Cumhuriyet : le chroniqueur francophone Kadri Gürsel, le journaliste d’investigation Ahmet Sik, le rédacteur en chef Murat Sabuncu et le patron du journal, Akin Atalay. La prochaine audience a été fixée au 11 septembre. Au total, 17 journalistes, dirigeants et autres collaborateurs actuels ou passés de Cumhuriyet sont jugés depuis lundi pour avoir aidé diverses « organisations terroristes armées » et risquent jusqu’à 43 ans de prison. Devant le tribunal, des partisans des journalistes ont manifesté pour dénoncer leur arrestation.