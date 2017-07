28 juillet 2017 19h08

Petit lundi… grosse attente

Lundi, 15 h, ma fille n’est pas bien du tout ! Fièvre, mal de gorge, étourdissements, raideurs dans la nuque… On passe chez la pharmacienne : « Allez voir un médecin, c’est peut-être une méningite ! »

On se rend dans une première clinique, on met le pied dans la porte : plus de place. On insiste… on attend… La réceptionniste consulte le docteur… qui refuse de voir ma fille, c’est un cas d’hôpital !

On contacte cinq autres cliniques par téléphone… rien ! On se met en ligne pour le service payant : 17 $. Un rendez-vous pour le lendemain à 18 h… Trop loin, trop de douleurs, trop de fatigue.

On se rend à la Cité de la santé. Mon billet de stationnement indique 17 h 03. Au triage (17 h 50) : « Ça ne semble pas être une méningite, mais je vous garde. Vous êtes un cas d’hôpital, pas de clinique. » Niveau 3 : urgent ! On réévaluera dans une heure… 3 heures 40 minutes plus tard ! 21 h 30 : réévaluation : « Ça ne semble pas être une méningite, ça semble être… Mais je ne suis pas médecin. »

Sept heures plus tard. 4 h 30 : ma fille est vue par un docteur, qui confirme le diagnostic fait par l’infirmière à 21 h 30. Il rédige une ordonnance.

Douze heures à l’urgence, c’est intolérable ! Douze heures à l’urgence, de 17 h à 5 h, c’est carrément inhumain ! « Le temps d’attente s’est grandement amélioré », maintient-il !

Laval, le 21 juillet 2017

Scaramouche à la Maison-Blanche

Pour rehausser le spectacle de téléréalité qu’il dirige avec brio à la Maison-Blanche, Donald Trump vient d’y ajouter un personnage classique de la commedia dell’arte : Scaramouche. Antony Scaramucci, le nouveau directeur des communications, est toutefois bien réel. « Mooch » pour les intimes, avocat et financier sorti de Harvard, déjà impliqué en politique comme conseiller et bailleur de fonds, était au départ un anti-Trump. Qu’à cela ne tienne. Le narcissique président en difficulté sur tous les terrains avait besoin d’un coup de théâtre et il a déniché un alter ego qui assurera son engagement de nettoyer le marécage de Washington, qu’il a récemment descendu au niveau des égouts.

Après à peine 24 heures en poste, Scaramouche joue à la perfection le rôle qui lui a été confié : il est déjà partout et s’exprime sur tout, il engueule de façon grivoise, il insulte, il menace.

La digression est totale : au diable l’abolition d’Obamacare, la réforme fiscale, le contrôle de la migration, la sécurité de la frontière au sud, la Corée du Nord, la Syrie, les Russes, l’Iran…. la présence gênante du procureur général, le secrétaire d’État en désarroi, les maladresses du fils et du gendre conseillers. Les gazouillis incessants et insignifiants du président et les demi-vérités et les mensonges de son clan rapproché vont se poursuivre de plus belle, alors que le nouveau directeur est prêt à congédier tout son personnel pour colmater les fuites qui rendent le président insomniaque. Scaramouche a pris les choses en main et la bouffonnerie est à son paroxysme.

Cette dernière maladresse d’un président qui se révèle au grand jour comme un imposteur vient de l’amener sur la pente glissante du désistement. Quoi qu’il fasse, la farce a assez duré. Les républicains ne pourront plus le supporter sans compromettre leur avenir et celui du parti. Et ils peuvent compter sur l’appui inconditionnel de leurs ennemis démocrates.

Le 28 juillet 2017