28 juillet 2017 16h56 | Mediafilm

Fiancée à un père divorcé, une rédactrice Web subit les manigances de l’ex-épouse contrôlante et déséquilibrée de ce dernier. Récit archiconvenu, mou et peu rigoureux dans son déroulement. Réalisation léchée et techniquement au point. Composition étonnante de K. Heigl. R. Dawson intense.