28 juillet 2017 19h04 | Mediafilm

Un fils unique à l’imagination sans bornes se sent menacé par l’arrivée d’un petit frère, un bébé ayant la faculté de parler et de se comporter comme un adulte. Fantaisie amusante sur les peurs enfantines et les rivalités fraternelles. Dernier acte boursouflé. Réalisation vivante. Animation haut de gamme. Prestation réjouissante d’A. Baldwin.