Ghost in the Shell — Le film (V.F. de Ghost in the Shell)

28 juillet 2017 21h01 | Georges Privet

Après avoir miraculeusement survécu à un terrible accident, une femme est transformée en cyborg et affectée à une section d’élite de la police. Sa mission : traquer un mystérieux pirate informatique dont les coups d’éclat menacent constamment la sécurité de l’État. Cette adaptation américaine en prises de vue réelles d’une célèbre série animée japonaise tirée du manga de Masamune Shirow transpose fidèlement l’univers et les thèmes qui ont inspiré d’innombrables films, à commencer par The Matrix. Quant au scénario, il respecte globalement l’essence de la série et du manga, à la différence que les résonances existentielles et politiques apparaissent ici plutôt diluées. En « Terminatrix » aux allures de Robocop, Scarlett Johansson, idéale dans le rôle, semble ici boucler — après Her et Under the Skin — une trilogie futuriste sur notre rapport au corps.