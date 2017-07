Adaptation d’un roman de Nikolai Leskov, ce premier long métrage du metteur en scène de théâtre William Oldroyd raconte l’histoire d’une jeune femme (prodigieuse Florence Pugh) menant une existence malheureuse auprès de son mari deux fois plus âgé qu’elle et de son beau-père sévère. Après s’être éprise d’un palefrenier travaillant pour son mari, elle fait tout en son pouvoir pour vivre librement cette liaison dangereuse. D’une mise en scène à la fois élégante et austère, Lady Macbeth évoque Les soeurs Brontë de Jean-Charles Tacchella et Les hauts de Hurlevent d’Andrea Arnold.



Lady Macbeth ★★★ 1/2 Grande-Bretagne, 2016, 89 min. Drame de William Oldroyd avec Florence Pugh, Cosmo Jarvis, Paul Hilton, Christopher Fairbanks et Naomi Ackie.