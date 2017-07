Une députée péquiste largue son agent officiel

La députée péquiste Catherine Fournier a largué jeudi son agent officiel, qui a été mis à l’amende par le Directeur général des élections du Québec (DGEQ) en raison d’un manquement à la Loi électorale. Yannick Morin a reçu une amende de 200 $ parce qu’il a remis le rapport de dépenses électorales de la députée de Marie-Victorin avec quatre jours de retard. Catherine Fournier a été élue à l’élection partielle du 5 décembre 2016. Son agent officiel avait jusqu’au 6 mars 2017 pour remettre le rapport de dépenses de sa campagne. Il a cependant attendu au 10 mars pour le faire. « Ce retard était inacceptable et par conséquent, M. Morin ne collaborera plus à mes campagnes. Les règles du DGEQ sont sacrées pour moi », a réagi l’élue sur Twitter. Catherine Fournier est la plus jeune élue de l’Assemblée nationale. Elle a succédé au député Bernard Drainville dans Marie-Victorin. L’agent officiel est le responsable des dépenses électorales des candidats et de la production des rapports sur ces dépenses.