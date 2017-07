Elles sont âgées de 10 à 19 ans. Elles portent des costumes d’écolière froufroutants. Elles chantent d’une voix enfantine de la pop sucrée. Au Japon, on les appelle des idoles et on en compte pas moins de 10 000. Leurs fans : des hommes célibataires de tous âges qui consacrent leur vie à les suivre en tournée. Afin de comprendre ce phénomène troublant, la réalisatrice Kyoko Miyake les traque patiemment en coulisses sans porter de jugement. En résulte un documentaire qui effleure plus qu’il analyse son sujet pour le moins fascinant.



Tokyo Idols ★★ 1/2 Japon, 2017, 90 minutes. Documentaire musical de Kyoko Miyake.