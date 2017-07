Quoi surveiller aujourd'hui

3

Tembec vendue?

Les actionnaires de Tembec se réunissent en assemblée extraordinaire aujourd’hui. Ils sont appelés à se prononcer sur une offre de 807 millions de dollars américains déposée par Rayonier Advanced Materials. Malgré le bras de fer entre les actionnaires et cet acquéreur, qui a refusé de bonifier son offre, tout laisse croire que la transaction aura lieu.

L’entreprise a été fondée en 1973 à Témiscaming, par Frank Dottori, qui avait ainsi relancé les opérations d’un moulin à bois désaffecté. Tout juste avant la crise forestière du début des années 2000, Tembec régnait sur 55 usines du nord au sud de l’Amérique et jusqu’en Europe, et employait plus de 11 000 personnes.