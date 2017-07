27 juillet 2017

Sylvain Lelièvre, toujours bien présent!

L’autre jour je me suis mis à fredonner deux chansons de Sylvain Lelièvre en marchant par un temps magnifique d’été. Des chansons que je connais par coeur et qui font partie de mon répertoire bien personnel, aux côtés de celles de Félix Leclerc, de Gilles Vigneault ou encore de Léo Ferré. C’est tout dire ! Et je me suis rendu compte qu’en 2017, cela fait 15 ans déjà que Lelièvre nous a quittés.

Il nous a quittés comme ça, sans préavis, sans tambour ni trompette, puis il s’était endormi dans le ciel en plein vol, la tête pleine de rêves et de chansons tendres à venir. En fait, il nous a quittés comme il a vécu ; discret, sans tumulte et sans grandes affiches pour annoncer sa dernière sortie. J’aimais Sylvain Lelièvre. J’aimais cet homme de tendresse et de conviction qui était d’une intégrité et d’une intelligence remarquables. Lelièvre était un être surdoué.

À 20 ans, il remporta un Grand Prix national de la chanson et, plus tard, un autre prix d’envergure internationale. Il était toujours dans la vingtaine et n’osait pas encore vraiment se présenter sur scène avec sa voix et son piano. D’autres chantaient ses chansons. Il y allait étape par étape, ne voulant pas faire trop de tapage.

Dans le cadre d’un entretien à une émission de télévision, il disait que la plus grande blessure de sa vie avait été d’attendre trop longtemps pour faire éclater son talent. N’empêche que Lelièvre nous aura légué une oeuvre riche et tout en nuances, une oeuvre empreinte de notre quotidien. Ses chansons demeurent une référence incontournable. Il demeure un de nos grands auteurs-compositeurs-interprètes. Sylvain Lelièvre est toujours bien présent parmi nous.

Saguenay, le 24 juillet 2017

Les sacrifices de la Formule E à Montréal

Mercredi matin, lors d’une conférence de presse non formelle, le maire de Montréal et maire de tutelle de l’arrondissement de Ville-Marie a déclaré : « C’est sûr que ça prend des sacrifices, mais on a parlé au fur et à mesure avec les gens, on les a rencontrés. »

Comme vous le savez sûrement, les sacrifices pour les gens de l’arrondissement de Ville-Marie sont énormes.

Pour plus de 1100 personnes, ce sont des nuits et des nuits à ne pas dormir parce que l’administration a délibérément choisi de ne pas déranger la circulation le jour et de faire des travaux bruyants toutes les nuits pendant plusieurs semaines.

Depuis le 18 juillet, et jusqu’au 9 août, il n’y a plus de service d’autobus sur une grande partie de l’arrondissement. Après plusieurs pressions, le service de la ligne 125 de la rue Ontario a été en partie rétabli. Je vous rappelle que nous n’avons appris ces retraits de service que le 18 juillet 2017…

Le service des Bixi a aussi été arrêté pour la même période.

Vous avez également décidé d’interdire à partir du 27 juillet les terrasses de la rue Ontario, en plein milieu de la belle saison.

Mais vous, quels sacrifices avez-vous personnellement faits ou faites-vous pour la course de Formule électrique ?

Montréal, le 26 juillet 2017