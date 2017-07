26 juillet 2017

«Nous»: cinquante ans plus tard

L’éditorial de Robert Dutrisac du 24 juillet, intitulé « Le Québec libre », s’inscrit dans la liste des meilleurs classiques du genre : il éclaire non seulement le passé et le présent, mais aussi l’avenir.

Les faits historiques, les événements politiques au Québec précédant et dans la foulée de l’année d’Expo 67 eurent une audience internationale en grande partie grâce au général de Gaulle et à sa remontée du fleuve Saint-Laurent via le Chemin du Roy, laquelle culmina dans l’appel à un « Québec libre ! » — sorte d’apothéose au balcon de l’hôtel de ville de Montréal ce soir-là.

Est-il concevable, sinon possible cinquante ans plus tard, de nous regarder collectivement tels et telles que sommes, sommes devenus et serons potentiellement — tous membres égaux, différenciés et différents d’une nation québécoise ? Cela, malgré les incantations de Trudeau père, lors du rapatriement depuis Londres de la Constitution canadienne en 1982, grâce auxquelles on tenta de contraindre le Québec — mais sans succès — à se fondre dans la nation canadienne-anglaise ?

Montréal, le 25 juillet 2017

Le mur de Berlin version Formule E

Alea jacta est.

À partir de mercredi, les résidants de l’arrondissement de Ville-Marie se retrouveront coupés de leur quartier et du reste de la ville par des grillages et des murets.

Comme des lions en cage. Quasi interdits de circuler librement dans leurs rues d’où la vue sur le circuit a été obstruée par des toiles bleues Montréal.

Pour prix de leur résignation bien involontaire, du bruit infernal et des interdictions de circuler lors des installations de leur mur de Berlin, des terrasses démontées, de l’envahissement de leur milieu de vie par une horde (peut-être pas si nombreuse ?) de spectateurs payants, du coût faramineux de l’événement que les citoyens auront à éponger à même leurs deniers par le biais des taxes, un nanan de monsieur le maire : deux billets au fond des estrades, une fois franchie la porte de Brandebourg.

Le peuple a faim, la révolte gronde, donnons-lui du pain, des jeux, une Formule E et noyons le poisson avec en prime l’artifice des feux et un pont Jacques-Cartier qui clignote au rythme de ses humeurs noires.

Un ami du quartier a essayé en vain de revendre les billets qu’il avait reçus gracieusement.

En désespoir de cause, il a voulu les donner à un des nombreux mendiants qui errent aux coins des rues. La réponse a été unanime : « Vous n’auriez pas plutôt “trente sous” pour manger ? [sic] »

Le 24 juillet 2017

Le paradoxe des bouchons

Dans l’article intitulé « La mathématique de l’embouteillage », Le Devoir évoque le paradoxe suivant lequel la multiplication des cheminements/entrecroisements finit par emprisonner plus d’usagers, plus longtemps dans la congestion. Le MTQ et Montréal dépensent 55 millions de dollars pour ajouter entrée et sortie aux abords du pont-tunnel La Fontaine. Non seulement ces travaux ont créé des embouteillages tentaculaires dépassant régulièrement l’heure, mais les nouveaux entrecroisements créés, trop serrés, augmenteront pour longtemps la fréquence, la durée des congestions, ainsi que les risques d’accident dans ce maillon stratégique de la région métropolitaine.

Le MTQ et les Villes doivent cesser de faire de la petite politique en promettant de nouvelles entrées autoroutières aux uns et aux autres. Au contraire, à plusieurs endroits, la science des transports recommanderait un déplacement ou une fermeture d’entrées ou de sorties d’autoroute. À court terme, on devrait installer des barrières télécommandées fermant certains accès autoroutiers lors d’accidents majeurs, de tempête ou même de congestion ? On pourrait ainsi calculer, à peu de frais, les avantages réels sur le système global de la fermeture de certaines entrées ou sorties d’autoroute.

Les autorités doivent tenir compte des meilleures connaissances en mathématique, en physique des fluides et en urbanisme pour planifier efficacement leurs réseaux de transport. Évitons le gaspillage structurel. Investissons intelligemment.

Montréal, le 24 juillet 2017