Microsoft arrête Paint, logiciel pionnier de traitement d’image

Photo: Le Devoir

San Francisco — Fin d’une époque pour certains : Microsoft va arrêter Paint, son vieux logiciel de dessin et de traitement d’image, né en 1985 avec Windows, au profit de logiciels de création en 3D, selon le site Internet du groupe. Le célèbre logiciel ne figurera pas dans la prochaine mise à jour de Windows 10 prévue cette année, appelée « Windows 10 Fall Creators Update », qui ambitionne de mettre la création en trois dimensions à la portée de tous et de se positionner sur le marché des dessinateurs et artistes, en général plutôt portés sur Apple. Paint, qui était installé par défaut sur les PC, « n’est plus développé et devrait être retiré des prochaines mises à jour », écrit Microsoft sur son site, sans préciser de date. Les nostalgiques pourront se consoler avec la version Paint 3D, lancée au printemps. La première version de Paint datait du lancement de Windows en 1985.