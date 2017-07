24 juillet 2017

Racisme systémique dans le système scolaire

Le racisme systémique, parlons-en, monsieur Couillard ! Que pensez-vous de notre système d’éducation à deux vitesses ? Nous y retrouvons d’une part les étudiants favorisés de toutes origines, francophones noirs, blancs, arabes, asiatiques, etc., et d’autre part les personnes moins fortunées, blanches ou noires, asiatiques, arabes, etc.

Vous n’ignorez certes pas que, parmi la population immigrante, plusieurs familles éprouvent de nombreuses difficultés à s’intégrer à cause de la langue, mais aussi à cause d’autres facteurs économiques et sociaux. Je vous laisse consulter les statistiques à ce sujet.

Où croyez-vous donc que les enfants d’immigrants vont se retrouver ? Au privé ou au public ? N’êtes-vous pas, en somme, l’arroseur arrosé, puisque le système d’éducation que vous défendez favorise le racisme systémique ?

Y aura-t-il des victimes de ce genre de discrimination qui oseront présenter des témoignages concrets sur ce qui se passe dans nos écoles publiques devant les organismes (OSBL) qui tiendront des consultations pendant les mois de septembre et octobre ? Si c’est le cas, il vous faudra beaucoup plus que 20 organismes pour recevoir leurs propositions.

Je retiens les propos de Dany Laferrière : « Pour extirper le racisme dans une société, il faut interpeller ceux qui n’en souffrent pas. »

Ahuntsic, le 21 juillet 2017

Remplacer l’ALENA par une nouvelle entente

Alors que Donald Trump annonce qu’il a l’intention d’obtenir d’énormes concessions de la part de ses partenaires canadiens et mexicains, les organisations sociales et les syndicats québécois et canadiens envoient des messages très clairs à la ministre Chrystia Freeland. Pour le Réseau québécois sur l’intégration continentale (RQIC), qui représente une quinzaine d’organisations de la société civile au Québec, l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) n’a pas vraiment rempli ses promesses et le gouvernement canadien ne doit pas s’engager dans une renégociation traditionnelle de cet accord. Une nouvelle approche doit être développée en réponse à Donald Trump.



Depuis la mise en place de l’ALENA en 1993, la croissance économique a surtout profité aux multinationales et aux mieux nantis de nos sociétés. Le RQIC propose de remplacer l’ALENA par une nouvelle entente économique et commerciale soucieuse des droits sociaux et de l’environnement. Une telle entente doit viser l’amélioration des conditions de vie de la majorité.



L’ALENA a été un accord qui a fait école en favorisant la déréglementation de pans entiers de l’économie. Il a créé des déséquilibres en matière de pouvoir, rendant les États frileux à l’idée d’adopter des mesures pour protéger leur population et l’environnement, de crainte d’être poursuivis.



Un nouvel accord devrait assurer une plus grande protection des droits syndicaux et des droits de la personne. Le chapitre xi et son mode de règlement des différends entre investisseurs et État doivent être abrogés. On doit exclure des négociations les services publics (santé, éducation, sécurité sociale, énergie, eau, marchés publics), les entreprises publiques, la culture et l’agriculture.



Il ne s’agit pas de s’opposer en principe aux échanges commerciaux. Le RQIC n’est pas pour la fermeture des frontières. Toutefois, nous nous dissocions clairement des positions de Donald Trump, qui utilise le mécontentement de la population laborieuse américaine à l’endroit de l’ALENA pour réduire les droits sociaux et s’en prendre au monde du travail.



De véritables débats publics doivent se faire au Canada et au Québec avant l’adoption de l’ALENA. Les consultations en cours ne sont pas suffisantes. La consultation de la société civile et le débat public tout au long des négociations est une condition essentielle de la renégociation de l’ALENA.

Le 20 juillet 2017