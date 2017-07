Une entente de principe est survenue entre la Ville de Montréal et les cols bleus

Une entente de principe est survenue, vendredi, entre la Ville de Montréal et le Syndicat des cols bleus de Montréal au sujet du régime de retraite de ces travailleurs municipaux. Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), dont une section représente les cols bleus de Montréal, soutient par communiqué que « l’entente protège les intérêts des cols bleus de façon responsable dans un contexte difficile ». Le maire de Montréal, Denis Coderre, s’est réjoui de l’atteinte d’une entente de principe, soulignant que celle-ci était le fruit des « efforts nécessaires » qui avaient été mis et de la « bonne foi » dont a fait preuve chaque partie. Les négociations entre la Ville et les cols bleus « découlent de l’obligation de restructuration imposée par la loi 15 sur les régimes de retraite du secteur municipal », souligne le SCFP, ajoutant d’ailleurs qu’il entend continuer de multiplier ses efforts « avec détermination » afin de faire reconnaître cette mesure législative comme inconstitutionnelle. L’entente de principe doit être soumise aux membres du syndicat des cols bleus au cours d’un vote secret. Les détails de l’accord pourront être divulgués une fois que celui-ci aura été formellement entériné.