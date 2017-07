22 juillet 2017

Montréal en formule UN

Le maire Coderre et son équipe de leurrons se réjouiront sous peu des exploits de la Formule 1 électrique dans les rues de Montréal après un investissement non durable de plusieurs dizaines de millions de dollars. Je souffre des centaines de chantiers abandonnés par les employés de la voirie réquisitionnés pour cet événement qui, selon nos élus, mettra Montréal sur la carte internationale. Combien de blocs de béton à l’effigie de la Ville auront été coulés à cet effet ? Et combien de rues fermeront-ils après leur passage sur les télés du monde entier ? Tant d’efforts et de soucis pour les résidents et les commerçants de l’arrondissement Ville-Marie, alors que le circuit Gilles-Villeneuve de l’île Notre-Dame aurait pu combler tous les besoins des organisateurs.

Vite ! Journalistes et citoyens, dénonçons cet affront au bien de la communauté.

Mais tout est pour le mieux dans notre monde municipal, comme le clamait notre Devoir de ce matin : Oh ! Prestige… un des représentants de cette élite du 375e anniversaire, M. le juste pour rire, Gilbert Rozon, signe une entente commerciale avec un partenaire australien au bénéfice et à la gloire de notre cité. Foutaise que tout ce cirque que je voudrais voir dénoncé par les journalistes de notre ami de papier.

Le 19 juillet 2017

Le déclin de l’Empire

Le titre de mon texte était facile à trouver. Je vais tenter d’être bref, bien que le sujet ne porte pas à la courte réflexion.

Jeudi, O.J. Simpson a appris qu’il pourra être libéré de prison après presque neuf ans de détention. Il avait été condamné à cette peine, que tous les experts ont qualifiée de beaucoup trop longue comparativement au délit commis. Tous avaient compris que cette peine de 9 à 33 ans de prison avait été donnée afin de compenser l’acquittement déplorable et insensé d’O.J. Simpson dans la mort de son épouse, Nicole Brown, 12 ans plus tôt.

Donc, la vie de Mme Brown a pour la justice américaine une valeur de 9 ans de détention. Il me semble que c’est peu.

Dans un tout autre ordre d’idées, une courte réflexion sur tout ce qui concerne M. Trump. Son élection n’a aucun sens. Cet homme est un imposteur de première. Il fait preuve de décisions qui sont dignes d’un adolescent, ou même d’un préadolescent. Aucun contrôle sur ses humeurs. Un besoin maladif d’être adulé. Il s’entoure de membres de sa famille qui ne connaissent rien à la gestion d’un pays aussi important que les É.-U. et à qui il confie des mandats de grande importance. Il tente de mener son pays comme il menait ses casinos autrefois.

Je le répète, cet homme est dangereux, car il n’a aucune idée du mandat qui lui a été confié. Il parade entouré de têtes blondes, de jeunes mecs et de vieux pirates qui tentent de diriger le pays. Heureusement, il y a de l’espoir à l’horizon, car le mot impeachment commence à être prononcé de plus en plus. Le Sénat ne lui est plus acquis, même les républicains commencent à le déserter. Alors souhaitons une fin rapide à ce très mauvais feuilleton mettant en vedette un millionnaire qui jure qu’il aidera les moins nantis, son gendre le beau gosse qui s’enlise de plus en plus dans ses mensonges, sa fille la belle blonde qui est toujours à ses côtés, son fils qui s’acoquine avec des espions russes, et sa femme qui ne parle pas mais sais si bien sourire.

En conclusion, aujourd’hui, je suis fier d’être Canadien. Bien sûr, il y a la manie de fredonner des chansons de l’épouse du premier ministre qui m’énerve un peu, mais je ne changerais jamais M. Trudeau pour qui que ce soit de la famille Trump, car la vraie démocratie se trouve au nord du 45e parallèle.

Sherbrooke, le 21 juillet 2017

Resserrer la piste cyclable?

Une nouvelle fête s’est invitée dans le Vieux-Port de Québec, et des centaines d’automobilistes y participent bien malgré eux ! Le festival des maux de tête bat effectivement son plein et le fera, malheureusement, pour toute la saison estivale. La piste cyclable sur la rue Dalhousie offre un étranglement néfaste pour la fluidité de la circulation dans ce secteur.

Si vous croyez que cela ne durera que le temps des grands voiliers, j’ai des nouvelles pour vous. Attendez l’arrivée des bateaux de croisière, le Festibière, le Salon des métiers d’art et les Fêtes de la Nouvelle-France. Ce sera tout un festival avant le mardi gras !

Ma solution, sans être parfaite, serait de resserrer ou de rétrécir la piste cyclable de manière à ouvrir une 2e voie pour les automobilistes même si elle n’a pas sa pleine largeur. Si nous considérons le nombre de cyclistes desservis par la piste cyclable versus le nombre d’automobilistes, en incluant les passagers, qui le seraient par une 2e voie, la logique est de toute évidence du côté de cette dernière !

Québec, le 20 juillet 2017