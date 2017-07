Une semaine sur la plage, un jour en mer, une heure dans les airs. Voilà les trois espaces-temps qu’a choisis Christopher Nolan pour illustrer le sauvetage des quelque 300 000 alliés anglais, belges et français cernés par les Allemands à Dunkerque, en mai 1940. Tourné en 70 mm Imax et Super Panavision 65 mm, porté par l’extraordinaire trame sonore de Hans Zimmer et une structure narrative d’une grande fluidité, Dunkerque offre une bouleversante expérience immersive hors du commun. Un grand film de guerre dans la lignée d’Apocalypse Now de Coppola et de Thin Red Line de Malick.



Notre critique complète



Horaire en salles

Dunkerque (V.F. de Dunkirk) ★★★★ 1/2 Drame historique de Christopher Nolan. Avec Mark Rylance, Fionn Whitehead, Tom Hardy, Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Jack Lowden, Barry Keoghan, Tom Glynn-Carney et Harry Styles. Grande-Bretagne, France, États-Unis, 2017, 106 minutes.