21 juillet 2017

Injustices sociales au gouvernement libéral du Québec

En Outaouais, depuis deux ans, 10 000 contribuables sont passés de la commission scolaire des Draveurs à la commission scolaire Western Québec pour le paiement des taxes scolaires.

Pourquoi ? Parce qu’ils paient la moitié de la facture !

On peut blâmer les personnes sans autres valeurs que celle de l’argent d’aller où cela convient à leur portefeuille, mais la source du problème émane du gouvernement libéral de Philippe Couillard, qui est un facteur d’inégalités sociales au Québec, car il refuse de modifier les règles qui régissent la perception des taxes scolaires.

En effet, pourquoi le ferait-il ? Il risquerait de déplaire à son électorat favori, source de votes à un an des élections générales !

Force est de constater que les parents francophones en Outaouais sont désavantagés, car ils doivent envoyer leurs enfants dans une école francophone et payer le double de la taxe scolaire, alors que les parents anglophones économisent sur la facture de taxe. Ça s’appelle de l’inégalité sociale, pour ne pas dire de la discrimination !

Val-des-Monts, le 18 juillet 2017

Lutter contre l’obsolescence programmée

Lettre à Mme Catherine McKenna, ministre canadienne de l’Environnement,

En Europe, on discute fort actuellement pour mettre en place la lutte contre l’obsolescence programmée, cette façon de faire dans plusieurs domaines de production visant à raccourcir intentionnellement la vie utile des objets et à les rendre non réparables.

Voilà une initiative que le Canada pourrait suivre pour réduire la pollution, le gaspillage de ressources et d’énergie tout en limitant la quantité de déchets. La réparation des objets permettrait en plus de créer des emplois chez nous.

Cette lutte contre l’obsolescence programmée ne pourrait-elle pas faire partie des prochaines négociations dans le cadre de l’ALENA ?

En toute simplicité,

Québec, le 18 juillet 2017

L’enterrement de première classe d’un cimetière

Entretenir un discours haineux contre l’islam est une chose, empêcher le projet de cimetière musulman dans Saint-Apollinaire en est une autre. À cet effet, 49 riverains potentiels du cimetière dans cette municipalité de 6000 habitants ont procuré un « enterrement de première classe » au projet, 19 votant contre, 16 pour.

À mes yeux, il y a quelque chose de « bizarre » dans le fait qu’on empêche une communauté quelconque, qu’elle soit musulmane ou autre, d’enterrer ses morts sur un terrain légalement acquis sous le simple prétexte qu’elle soit musulmane. En effet, comment un lieu réservé à des morts et à qui on souhaite qu’ils reposent en paix constitue-t-il un danger public quelconque ?

Le gouvernement libéral de Philippe Couillard a fait adopter en juin le projet de loi 122, qui accorde plus de pouvoirs aux élus municipaux — et qui permettra notamment aux municipalités d’être exemptées de l’obligation de tenir ces référendums si elles se dotent d’une « politique de participation publique ». Toutefois, ce futur cadre de « politique de participation publique » n’est pas encore connu.

Or, des leaders de la communauté musulmane de Québec veulent maintenant demander aux élus d’invoquer les dispositions de la nouvelle loi adoptée le 15 juin et de ramener le projet au conseil municipal aussitôt que le cadre de cette politique sera défini par Québec…

Une saga qui risque de rebondir !

Québec, le 18 juillet 2017