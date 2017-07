La Belgique, c’est le pays du surréalisme, mais aussi celui de l’autodérision. Les cinéastes Peter Brosens et Jessica Woodworth nous en offrent en abondance dans cet amusant docu-menteur sur les péripéties et les pérégrinations du souverain des Belges apprenant, lors d’un passage en Turquie, que la Wallonie a déclaré son indépendance. De curieuses conditions météorologiques clouent les avions au sol, le forçant lui, son équipe ainsi qu’un documentariste anglais les suivant à la trace, à revenir dans leur pays éclaté à travers les Balkans (savourez l’ironie). Le périple sera aussi celui d’une prise de conscience, celle du goût pour la liberté, le tout livré avec un humour jamais outrancier, et de fines observations à teneur politique. Tout ici est fabriqué, mais nous ne sommes jamais très loin de la vérité.



Le Roi des Belges ★★★ 1/2 Belgique, 2016, 94 min. Comédie dramatique de Peter Brosens et Jessica Woodworth. Avec Peter Van den Begin, Lucie Debay, Titus De Voogdt, Bruno Georis.