Luc Besson rêvait depuis 20 ans de transposer au grand écran l’univers des bédéistes Christin et Mézières. Ayant jeté son dévolu sur l’album L’ambassadeur des Ombres, le réalisateur du Cinquième élément en a extirpé toute la substance socialiste et féministe pour n’en garder qu’un récit aux vagues accents écologiques sur fond de féroce colonisation, où Valerian (Dane DeHaan) et Laureline (Cara Delevingne) font figure de couple adolescent. Demeurent une époustouflante direction artistique, une formidable orgie d’effets spéciaux et une percutante explosion de couleurs.



Nos critiques complètes



Horaire en salles

Valérian et la Cité des mille planètes ★★★ 1/2 Science-fiction de Luc Besson. Avec Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen, Sasha Luss, Ethan Hawke. France–États- Unis, 2017, 137 minutes.