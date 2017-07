20 juillet 2017

Montréal, la Monaco des pauvres

Voilà qu’après les éternels travaux de réfection des rues de Montréal, qui occasionnent des congestions monstres, des détours sans fin, des difficultés de stationnement, des pertes de temps inouïes, voilà qu’après les marathons et les tours cyclistes de tous acabits qui paralysent la libre circulation des citoyens, des touristes, des compagnies de transport, des personnes à mobilité réduite dont je fais partie, on ajoute 12 jours de préparation et de perturbations d’un concert infernal de machinerie, d’installation de barrières de sécurité, avec la tenue, pour au moins trois ans, en plein centre-ville, de la Formule E.

On ne saurait être contre la vertu. Il est louable qu’on fasse la promotion des voitures électriques.

J’imagine également que cet événement apportera une visibilité à Montréal et des retombées économiques dont elle a bien besoin. Mais est-ce toujours aux irréductibles Montréalais d’assumer la note ? Hélas ! Montréal n’est pas Monaco. Le boulevard René-Lévesque, dont on parfait le revêtement pour la Formule E, n’est pas Monte-Carlo.

Serait-il farfelu de suggérer que l’an prochain, au lieu de paralyser le centre-ville, on utilise le circuit Gilles-Villeneuve pour l’événement ? À tout le moins qu’on pense à un circuit dans une périphérie montréalaise moins névralgique ?

Montréal, le 18 juillet 2017

La maternelle 4 ans à travers le monde ?

Le mois dernier, le gouvernement Couillard a décidé d’ouvrir 100 nouvelles classes de maternelle pour les enfants de quatre ans en milieu défavorisé. En fait, l’apprentissage au cours de ces premières années de vie est primordial pour donner à chacun sa chance de réussir plus tard dans la vie.

Or, il se trouve que la même réalité se reflète dans le monde en développement. Quand les jeunes enfants sont stimulés intellectuellement, ils réussissent mieux. Les effets sont encore plus frappants chez les filles : une fille qui est soutenue en bas âge a de plus fortes chances de passer au secondaire, et pour chaque année supplémentaire de scolarité au secondaire, ses revenus augmenteront de 10 à 20 %, ce qui fait augmenter le PNB de tout le pays. Vu que le gouvernement de M. Trudeau vient d’adopter une politique d’aide internationale féministe, espérons qu’il saura faire se faire l’émule de monsieur Couillard et qu’il contribuera à la multiplication des classes pour la petite enfance dans les pays en développement.

Gatineau, le 18 juillet 2017