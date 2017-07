La nouvelle fontaine jouxtant la mairie de Montréal est en panne

19 juillet 2017

Photo: Annik MH de Carufel Le Devoir

Inaugurée il y a deux semaines à peine, la fontaine de la place Vauquelin ne fonctionne plus en raison d’un bris d’aqueduc qui a causé un dégât d’eau au sous-sol de l’hôtel de ville. « Nous sommes à évaluer la cause exacte de ce bris. Des mesures seront mises en place d’ici la fin de la semaine afin de relancer la circulation d’eau et d’assurer un éclairage fonctionnel sur la place Vauquelin », a indiqué Anik de Repentigny, chargée de communication à la Ville de Montréal. Le bris est survenu vendredi dernier. La place Vauquelin avait été complètement réaménagée à l’occasion de travaux qui ont duré plus d’un an et qui ont nécessité des investissements de 14,7 millions de dollars. Legs pour le 375e anniversaire de Montréal, elle a été inaugurée le 30 juin dernier en présence du maire Denis Coderre. La fontaine interactive permettant des jeux d’eau, de son et de lumière représente l’élément central de cet aménagement.