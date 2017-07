19 juillet 2017

Nos patrimoines maritimes enterrés par le RDV2017?

Les grands voiliers participant au Rendez-vous naval de 2017 à Québec arrivent dans la vallée du Saint-Laurent. Cherchez-les… il ne se trouve pas au programme un bateau construit au Québec malgré l’incontournable caractère maritime de son territoire.

Dans le passé, le berceau de l’Amérique française et sa région ont pourtant consacré des ressources immenses pour la construction d’une variété considérable de navires, dont une part titanesque de grands voiliers commandés par l’Empire anglais et ses princes marchands au XIXe siècle. La ville de Québec a été considérée à cette époque comme le plus important chantier naval du monde !

Il est absolument insupportable que l’équipe du Rendez-vous et ses partenaires n’invitent pas à l’avant-scène le travail et les savoirs d’artisans et d’ouvriers constructeurs de voiliers réalisés sur les rives du fleuve à cette époque et en d’autres proches situations.

Sans les patrimoines de l’hôte de cet événement, celui-ci ne ressemble-t-il pas plutôt à une sorte d’enterrement où le corps du défunt aurait disparu ? Mais… est-il vraiment mort, ce patrimoine québécois, ou vit-il seulement en marge de ce genre de feu d’artifice qui ne fait que passer ?

Montréal, le 15 juillet 2017

Pour un NPD indépendant des dogmes religieux

Chère Hélène Laverdière,

En tout respect, je ne peux partager ton enthousiasme quant à l’éventualité de l’élection à la chefferie du NDP de Jagmeet Singh. Nonobstant les qualités personnelles du candidat, on ne peut ignorer la place prise au Québec par la question des signes religieux ostentatoires lors de la dernière campagne électorale fédérale.

Sans minimiser la victoire des libéraux en 2015, il ne fait aucun doute que le dérapage instrumentalisé par nos adversaires sur la question du niqab demeure un élément déterminant dans la perte de nombreuses circonscriptions pour le NPD. Plusieurs candidats, ex-députés ou députés du NPD se souviennent avec douleur de la frénésie islamophobe qui s’était alors emparée du Québec. Personnellement, j’ai dû m’abstenir de faire campagne sur le terrain pendant quelques jours tellement la grogne des citoyens à l’endroit de notre position alambiquée sur le niqab était virulente.

Même s’il est évident que nous ne devons pas baisser les bras devant ceux qui tentent de diviser la population à partir de considérations ethniques ou religieuses, le NPD ne peut faire fi de la sensibilité des Québécois quant à cette question s’il veut un jour retrouver leur appui. Par ailleurs, au-delà de la rigueur que le candidat Singh révèle quant à la pratique de sa foi, on ne peut pas non plus ignorer que politique et religion ne font bon ménage à nul endroit sur la planète . Les membres du NPD devront certainement y penser à deux fois avant de s’aventurer sur cette voie.

Comme toi, Hélène, je souhaite que la personne qui deviendra chef du NPD reflète pleinement les valeurs humanistes et universelles qui inspirent notre parti depuis sa création. Mais je m’attends aussi à ce que son jugement et son action politique soient totalement indépendants des dogmes inventés ou imposés par les Églises, les messies, les gurus ou les prophètes.

Le 18 juillet 2017