Kong: Skull Island

22 juillet 2017 | Louis-Paul Rioux

1973. La guerre du Vietnam ayant pris fin, l’agent Bill Randa et le géologue Corey Hawkins peuvent compter sur l’escouade du colonel Packard pour escorter leur mission scientifique sur une île du Pacifique, demeurée inaccessible en raison des tempêtes qui se déchaînent en permanence tout autour. Parvenant à traverser une vaste zone cyclonique à bord de leurs hélicoptères, les militaires larguent les bombes conçues par Hawkins pour tester l’activité sismique de l’île. Ce faisant, ils provoquent la colère d’un gorille immense, qui détruit plusieurs appareils et leurs équipages. En campant le récit au début des années 1970 et en concentrant l’action sur l’île — sans détour par Manhattan —, le réalisateur de Kings of Summer s’autorise une audacieuse relecture de la genèse de King Kong. Cela dit, le récit ne se distingue pas par son originalité ni les personnages par leur profondeur. Bourré de scènes d’action excitantes et de combats titanesques spectaculaires, le film profite d’effets spéciaux haut de gamme, qui magnifient le gigantisme inégalé du célèbre primate.