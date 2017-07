18 juillet 2017

La peur de l’autre

La décision de quelques citoyens de Saint-Apollinaire m’interpelle grandement. Cette décision met en évidence la peur de l’autre. Une peur qui peut mener facilement vers le racisme.

Je ne veux ni ne peux blâmer les 19 résidants qui ont voté contre l’implantation d’un cimetière musulman dans leur municipalité. Je trouve dangereuse cette manière de voir l’autre, celui qui vient d’ailleurs, qui porte des vêtements différents et qui s’exprime parfois dans une langue qui nous est inconnue.

On parle d’un cimetière. Je ne peux concevoir le danger d’en implanter un dans un village. La seule raison que je puisse imaginer est la peur de voir le village de Saint-Apollinaire envahi par des musulmans venant rendre visite à des êtres chers décédés.

Le danger est grand de voir beaucoup de Québécois frôler le gouffre du racisme. Je crois que nous devons être aux aguets, car le vrai danger n’est pas d’implanter un cimetière dans un village du Québec. Non, le vrai danger est de choisir la noirceur du racisme.

Sherbrooke, le 17 juillet 2017

Un acte discriminatoire

Les catholiques, les protestants, les juifs, pour ne nommer que ceux-ci, ont leur propre cimetière au Québec. Pourquoi les musulmans ne pourraient-ils pas avoir le leur ? Je ne vois aucune raison, sinon le contexte mondial actuel défavorable à tout ce qui peut se rapprocher de l’islam.

Le projet de cimetière musulman aurait dû être pris en charge par les autorités provinciales compétentes et non laissé entre les mains du seul Conseil municipal de Saint-Apollinaire ; cela me semble d’une évidence criante. La question dépasse grandement le cadre d’une petite municipalité et d’un référendum impliquant une quarantaine de personnes ! À nos hommes et femmes politiques de réparer diligemment le dégât et de contrer un acte discriminatoire.

Entrelacs, le 17 juillet 2017

Montréal, ville invisible

Nous sommes en 2017, c’est le 375e de Montréal et, bien que je devrais la célébrer, je réalise plutôt que, depuis quelques années, j’ai pris l’habitude d’habiter la ville comme si j’y étais une touriste. Ça me permet de me la réapproprier temporairement. Pas parce que je sens qu’elle m’échappe, mais parce que, pour peu que ça veuille dire quelque chose, je sens que n’y ai jamais appartenu. Enfin, jamais vraiment. Je n’ose pas dire que c’est « ma » ville. Elle ne m’appartient pas plus que je suis à elle. Ne sommes-nous pas tous que de passage ?

J’ai lu une anecdote fort intéressante, relayée par le réalisateur Krzysztof Kieslowski dans ses mémoires : un de ses amis était dans l’avion à côté d’un type qui racontait qu’il était fabricant de fenêtres. L’homme racontait qu’en Allemagne, sa terre d’origine, sa compagnie allait à merveille, il vendait des produits de qualité avec une garantie de cinquante ans. Fort de son succès, il décida que c’était temps d’aller percer aux États-Unis. Il proposa les mêmes produits, au même prix avec toujours une garantie de cinquante ans. Personne n’en voulait. Il baissa la garantie à vingt ans. Les ventes commençaient. Il rebaissa la garantie à dix ans, les fenêtres restant au même prix ; les ventes ont quadruplé. Pas bête, l’homme d’affaires s’apprêtait à diminuer sa garantie à cinq ans et à ouvrir une deuxième usine en sol américain. Sa théorie, à la suite de son expérience, était que, comparativement aux Européens, les Américains ne s’imaginent pas vivre cinquante ans au même endroit.

Dans mon cas, dix ans à Montréal et presque autant de déménagements. Pourquoi tant de mouvements ? Est-ce que ça m’a empêchée de m’y ancrer ?

Parfois, je m’installe seule en terrasse avec un livre et, dans ses moments en solitaire, je suis capable de m’extraire d’une réalité à une autre. Montréal m’apparaît alors un endroit où il fait bon vivre, car c’est le cas, j’en suis bien consciente. J’y habite sans y être. « Je est un autre », écrivait Rimbaud. J’entends les conversations des habitués autour de moi. Je ne suis que de passage.

Par l’intermédiaire de la correspondance, j’ai fantasmé la ville il y a quelques années. À travers les mots de cet homme, j’ai imaginé Montréal par ses yeux à lui et, déjà, elle me plaisait plus. Vivre la ville par procuration.

Montréal, le 17 juillet 2017