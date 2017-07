Qui sont les visiteurs à Mar-a-Lago?

Photo: Alex Brandon Associated Press

Washington — Un tribunal new-yorkais a demandé de rendre publique la liste des visiteurs de Donald Trump à sa résidence de Mar-a-Lago en Floride, selon une décision de justice rendue publique lundi. Depuis son investiture, le président américain a visité à sept reprises, entre février et mai, cette luxueuse propriété de Palm Beach qu’il a surnommée la « Maison-Blanche d’hiver », avant qu’elle ne soit fermée pour la saison, selon un décompte de l’AFP. Le flot constant de visiteurs a soulevé des problèmes de transparence et a incité l’organisation Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) à porter l’affaire en justice. En réponse, un tribunal de New York a demandé au Secret Service, chargé de la protection du président américain et de son entourage, de remettre la liste des visiteurs de M. Trump avant le 8 septembre. « Le public mérite de savoir qui vient rencontrer le président et les gens qui travaillent pour lui », a déclaré le directeur de CREW, Noah Bookbinder.