17 juillet 2017

Macron n’a pas joué la carte anti-Trump!

Avec l’accueil chaleureux qui a été accordé à Donald Trump à Paris par Emmanuel Macron à l’occasion de la fête nationale des Français du 14 juillet, force est de constater que le nouveau président de la République française a joué de prudence. Pour ce faire, il n’a pas manqué de rappeler la relation privilégiée — voire amicale — qui unit les deux pays depuis des lustres. Et il a évoqué le rôle primordial qu’ont joué les États-Unis aux côtés de la France lors de Première Guerre mondiale.



Et on pourrait en déduire que le président français a voulu prendre Trump par les sentiments afin de l’amener sur le terrain glissant de l’Accord de Paris sur le climat et lui rappeler son importance, mais sans trop le contrarier. Et ainsi l’inviter à réfléchir aux conséquences du retrait des États-Unis dudit Accord.



En ne jouant pas la carte anti-Trump et en le recevant chez lui à Paris avec les grands honneurs, Emmanuel Macron nous a démontré que, malgré le fait qu’il soit le plus jeune président élu de l’histoire de la France, il démontre une certaine maturité et se veut un fin stratège.



Peu importe ce qu’il peut bien penser personnellement de Trump, Macron a été très « gentleman », et ce, avec grande classe, sachant très bien que le monde entier le regardait et que les États-Uniens l’avaient à l’oeil.



Son attitude était celle qu’il fallait adopter. Malgré l’impopularité de Trump, la France a tout intérêt à avoir les États-Unis de son côté, comme le pays allié qu’il a toujours été. Et ça, Emmanuel Macron le sait fort bien.

Saguenay, le 16 juillet 2017

Charité et dépolitisation de la pauvreté

Si l’enfer est pavé de bonnes intentions comme le prétend le dicton, il serait possible d’en donner une illustration très concrète en affirmant que la pauvreté est pavée de charité. Car c’est malheureusement ce que la charité produit comme effet : maintenir l’état de fait dans lequel la pauvreté est une situation habituelle pour une bonne partie du genre humain.



Cela s’explique d’abord par le fait que la charité est porteuse d’une discrimination évidente : les bénéficiaires d’aide sont choisis par les personnes charitables. Or, cela a pour effet notable de faire surgir des critères de sélection particulièrement violents : la personne a-t-elle l’allure d’un « drogué », d’une alcoolique ou d’une prostituée ? Que va-t-elle faire avec cet argent ? Se le mettre dans les veines ou bien s’acheter à manger ? L’exposition au jugement d’autrui et l’apprentissage de l’humilité par l’humiliation font le quotidien des gens vivant en situation d’extrême pauvreté. La conséquence de cette discrimination est que les« bons pauvres » reçoivent la cagnotte, alors que ceux et celles qui ne correspondent pas à cet idéal ne reçoivent en guise de charité qu’une poignée de mépris.



Ensuite, ce qui discrédite la charité dans sa quête de résolution du problème de la pauvreté est sa façon de dépolitiser l’enjeu. Le fait d’écarter les intermédiaires étatiques au profit d’actes charitables individuels a pour effet de mettre en veille tout le questionnement sur la production sociale de la pauvreté. Pire, l’idéologie véhiculée par nombre de chantres de la charité serait celle des choix et du hasard : les pauvres seraient des personnes qui auraient fait de mauvais choix ou bien des personnes que le hasard aurait placées dans cette situation. Ce mirage du libre arbitre et le fait de voir la pauvreté comme autre chose qu’un choix social jouent pour beaucoup dans l’aveuglement face aux inégalités dans la répartition des richesses tant au niveau national qu’international.



Que l’on comprenne bien l’idée derrière le présent texte : il ne s’agit pas d’un plaidoyer encourageant à cesser les actes de charité. Au contraire, ceux-ci s’avèrent nécessaires pour faire face à l’urgence dans laquelle se trouve une bonne partie de l’humanité. Néanmoins, il faut savoir que ce n’est qu’une mesure provisoire largement insuffisante et qu’il est impératif de politiser l’enjeu de la pauvreté et des inégalités économiques. La pauvreté est un mal absurde au XXIe siècle.

Sherbrooke, le 14 juillet 2017