Fêter Montréal au petit écran

On aurait pu s’attendre à des propositions plus nombreuses et variées pour le jour d’anniversaire de la métropole… C’est peut-être signe qu’il faut aller célébrer ailleurs que devant sa télé. On peut tout de même vivre la fête en direct de son salon sur les deux chaînes d’information continue ou encore se faire raconter la fascinante histoire de la cofondatrice de la ville.

24/60, 375e anniversaire de Montréal, RDI, 21 h, Émission spéciale Illumination du pont Jacques-Cartier, LCN, 21 h, La folle entreprise, sur les pas de Jeanne Mance, Canal Savoir, 21 h

Sport « viril »

Si vous êtes capable d’en supporter l’emballage sonore tonitruant et la narration au ton qui rappelle les pires publicités de pick-up, cette nouvelle série documentaire, qui s’intéresse à l’univers particulier des compétitions de tir au poignet et des athlètes accomplis qui s’adonnent à ce sport à part entière, s’avère fort intéressante, et souvent même touchante.

Bras de fer, Z, 21 h