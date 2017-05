NPD: Jagmeet Singh saute dans la course

Ottawa — Jagmeet Singh, député du Nouveau Parti démocratique (NPD) provincial ontarien, s’est lancé lundi dans la course à la direction du NPD fédéral, ce qui pourrait lui permettre de devenir le premier chef d’un parti fédéral majeur issu de la diversité ethnique et religieuse. M. Singh, actuellement leader adjoint du parti provincial, devrait lancer sa campagne lundi soir en compagnie de ses partisans lors d’un événement au Bombay Palace de Brampton, en Ontario, là où il avait célébré sa première victoire électorale en 2011. Parmi ceux qui l’appuient, on note Nahanni Fontaine, députée provinciale du NPD au Manitoba ; Ali Chatur, coprésident des Jeunes néodémocrates du Canada ; Willy Blomme, organisateur québécois et ancien rédacteur de Jack Layton ; et Harkirat Singh, commissaire scolaire du district de Peel.