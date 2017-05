15 mai 2017

Patriotes : allez comprendre pourquoi

Le jeudi 11 mai, le député de René-­Lévesque, avec l’appui de la CAQ, a présenté une motion pour que flotte le drapeau des patriotes au mât du parlement et à celui des mairies du Québec le lundi de la Journée nationale des patriotes, soit le 22 mai. Or, le gouvernement a refusé d’appuyer cette motion qui voulait pourtant signaler visuellement la Journée nationale des patriotes. Pourquoi ce pied de nez à des parlementaires du dix-neuvième siècle qui ont tant lutté pour la liberté et la démocratie ? Sait-on qu’un député sur trois fut emprisonné pour avoir participé à ce combat, que d’autres furent même pendus ou que leur tête fut mise à prix ? En refusant une demande qui relève du devoir de mémoire, le gouvernement ignore-t-il aussi que tous les Partis politiques d’aujourd’hui sont issus du Mouvement patriotique ? Comme le rappelait Claude Ryan, qui leur rendait hommage, le 29 novembre 1989 à l’Assemblée nationale : « Certains peuvent s’approprier [les patriotes] pour justifier le mouvement souverainiste d’aujourd’hui ; d’autres peuvent se les approprier pour justifier l’option fédéraliste. Je ne pense pas qu’on ait le droit de se les approprier en exclusivité. Ils appartiennent à l’histoire avec tout ce qu’ils ont été, aussi avec ce qu’ils ont dit et ce qu’ils n’ont pas dit. » De sorte que ce refus d’arborer leur drapeau au parlement et dans les mairies relève d’un mesquin calcul partisan qui déshonore la démocratie québécoise.

Québec, le 13 mai 2017

REM, le bulldozer

À mon avis, il y a quelque chose d’antidémocratique dans le projet de loi 137, qui met un frein à toute contestation de la part des citoyens qui seront expropriés bon gré mal gré en raison de la construction du Réseau électrique métropolitain (REM). Une loi matraque qui s’apprête à exproprier plus de 200 propriétaires de résidences, d’entreprises ou de terrains. Néanmoins, il fallait entendre les ministres Lessard et Coiteux qualifier le REM de « projet de société » et, plus encore, de « notre baie James de XXIe siècle ». Difficile de croire qu’un « projet de société » puisse faire fi des doléances des citoyens touchés par un tel projet bulldozer, des citoyens faisant partie de cette même société dont se vantent les ministres des Transports et de la Sécurité publique. Le REM pourra probablement contribuer à décongestionner la circulation à Montréal. Toutefois, le gouvernement Couillard, fait preuve ici d’une attitude méprisante en clouant cavalièrement le bec aux citoyens touchés par un tel projet… Espérons qu’au moins ces propriétaires seront dédommagés comme il se doit pour une expropriation aussi irrespectueuse !

Québec, le 14 mai 2017

Je suis invisible

Je roule sur la piste cyclable. Une automobiliste d’une rue transversale ralentit sans faire son arrêt obligatoire. Elle regarde à travers moi pour voir si quelque chose d’égal à elle ou de plus gros arrive et pourrait l’endommager. Je ne fais pas partie de ses considérations. Elle ne me voit pas et continue d’avancer. De peur, je crie. Elle s’immobilise à quelques centimètres de ma bicyclette, surprise de me trouver là. Je continue ma route. Elle me rattrape et me dit qu’elle est franchement désolée. À vélo, il n’y a pas de place pour la désolation et je suis invisible.

Montréal, le 13 mai 2017