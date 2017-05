Appuyés sur une canne, une marchette ou en fauteuil roulant, environ 2000 grands-parents vénézuéliens ont défié vendredi les barrages des policiers de Caracas pour exiger du président Nicolas Maduro des médicaments et un « meilleur pays » pour leurs petits-enfants. Organisée à l’appel de l’opposition, cette « marche des anciens » dans l’est de Caracas et plusieurs autres villes du pays visait à dénoncer la crise sanitaire, au lendemain du limogeage de la ministre de la Santé après la publication de chiffres alarmants sur la mortalité infantile. L’objectif principal de l’opposition, majoritaire au Parlement depuis fin 2015, est d’obtenir des élections générales anticipées pour faire partir Nicolas Maduro. « Nous ne voulons pas de dictature, mais d’une vieillesse digne, de médicaments, de nourriture et de liberté », a confié à l’AFP Lourdes Parra, 77 ans, portant sur ses épaules le drapeau vénézuélien et une pancarte disant : « Cette petite grand-mère est en colère et reste debout pour son pays. »