12 mai 2017 18h54

Mon Québec

Vivre à l’extérieur du Québec pour la plus grande partie des deux dernières années a certainement renforcé mon sentiment d’appartenance pour la province. J’ai encore plus envie de partager ma culture. J’ai encore plus envie de connaître mes racines. J’ai envie d’écouter du Jean Leloup à fond la caisse dans l’auto avec une gang d’Anglos. J’ai envie de leur parler de Natashquan pis des mots de Gilles Vigneault. J’ai envie de leur chanter que je suis Québécoise. Oui.

Je proteste, mais j’apprécie leur façon de me traiter de séparatiste, simplement pour commencer le débat. J’apprécie, parce que je sens leur curiosité. J’aime pouvoir débattre plus ouvertement dans le Canada anglophone parce que je n’ai pas peur de diviser mes amis, ce qui est parfois le cas lorsque j’aborde le sujet au Québec. J’aime jouer sur les mots. Me dire souverainiste, mais pas séparatiste. Ça me fait rire quand mes amis me souhaitent bon retour au Canada après un vol Montréal-Calgary. Je ne m’offusque pas trop, j’apprécie leur taquinerie. J’aime débattre de la différence entre une nation et un pays. J’aime rencontrer des Québécois, peu importe d’où ils viennent, Francos ou Anglos, et réaliser que leur sentiment d’appartenance est aussi grand que le mien.

Quelques fois j’ai soulevé l’aberration du double discours de certains qui discriminent le Québec et sa quête d’identité, tout en étant d’accord avec le fait que nous sommes tellement différents. Chaque occasion de soulever la question du Québec, de ses origines, de son histoire, je la prends et je me fais un plaisir d’exprimer qui je suis. Je me fais un plaisir de noter les différences entre le Québec et le reste du Canada, d’en discuter. Parce que pour moi, pourvu que les gens acceptent ces différences et la richesse que cela apporte au reste du pays, je suis satisfaite. Je suis Québécoise, je crois en l’identité culturelle du Québec et j’aime partager dans le reste du Canada l’idée de la richesse historique de notre peuple. Je sème des graines de curiosité, j’aime croire que j’ouvre une autre porte sur la vision de notre Belle Province. Je n’irai pas crier à la séparation sur tous les toits. Mais je continuerai de croire que le Québec est une nation distincte dans le Canada. Et je continuerai de croire que le Québec est différent et enrichissant pour le reste du pays.

Le 10 mai 2017

Assumer sa responsabilité au sujet des inondations au Québec

La délivrance de permis de construire dans des zones inondables et des milieux humides est une pratique connue depuis longtemps. La vue imprenable, la résidence au bord de l’eau semblent désormais faire partie des droits inaliénables aux yeux de citoyens obnubilés par les propositions de promoteurs immobiliers.

Les villes, soucieuses d’augmenter leurs revenus de taxes foncières, accordent ces permis de construire sans se poser trop de questions à propos de leurs conséquences sur l’environnement. De son côté, le gouvernement du Québec hésite à prendre les mesures susceptibles de prévenir de tels désastres de peur, semble-t-il, de s’aliéner municipalités et citoyens.

Ce laxisme et cette impéritie font en sorte que des milliers de citoyens, que les compagnies d’assurance ne protègent pas contre les inondations, réclament aujourd’hui à grands cris l’aide de l’État. Il serait temps pour tout le monde d’assumer les responsabilités qui sont les leurs.

Québec, le 10 mai 2017