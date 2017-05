12 mai 2017

De Narcisse et de Trump

Le récit de la mythologie grecque raconte que Narcisse, découvrant la futilité de sa passion pour sa personne, en arriva à poser le geste irréparable. Désespéré par le fait que le reflet de son image disparaissait avec l’arrivée d’ondes troubles dans l’eau de l’étang où il avait l’habitude de contempler son amour pour lui-même, il se laissa entraîner vers le fond.

On pourrait extrapoler sur ce mythe et imaginer que Donald Trump, grisé par le reflet de son passé médiatique, se serait engagé dans une expédition de chasse politique avant tout pour assouvir cette passion maladive attachée à son ego, sans jamais penser qu’un concours de circonstances imprévisible et inattendu allait lui ouvrir les portes de la Maison-Blanche. Le détournement des faits et ses réactions quant aux sérieuses accusations révélées depuis des mois, et finalement le congédiement du directeur du FBI seraient finalement l’expression inconsciente d’un comportement suicidaire (sorte d’appel à la destitution qui s’inscrirait dans cette logique narcissique). On verra dans quelques mois qu’il ne pourra plus tolérer les obligations attachées à sa fonction et qu’il posera le geste fatal qui mettra fin à cet épisode de sa vie politique.

Québec, le 11 mai 2017

Moins de garçons dans les universités

Selon des chiffres publiés en 2014 par l’Institut de la statistique du Québec, environ 25 % des hommes de 25 à 34 ans ont un diplôme universitaire en poche, alors que chez les filles, la proportion est de 35 %. Un écart de 10 points de pourcentage, qui est semblable à la réalité du reste du Canada.

Aux dires de Sylvie Beauchamp, présidente sortante de l’Université du Québec (UQ), les universités québécoises ont fait le plein de jeunes femmes au cours des dernières décennies. « Il y a eu beaucoup de rattrapage pour les filles. Je pense que le prochain défi collectif qu’on a, c’est la réussite aussi des garçons. »

Quoique les raisons qui motivent cette désertion des garçons des campus soient très peu documentées, il m’apparaît que la réflexion à ce sujet devrait invectiver en amont du côté du phénomène du décrochage des garçons au primaire et au secondaire qui prend de plus en plus d’ampleur.

Bien que j’applaudisse à la montée du nombre d’inscriptions à l’université chez les filles, il appert qu’une sérieuse réflexion soit entreprise par divers intervenants en éducation eu égard à cette carence inquiétante relative à la baisse des garçons qui choisissent les études universitaires… pour le plus grand bien d’un sain équilibre entre les deux sexes.

Québec, le 10 mai 2017

Les inondations, conséquence du laxisme politique

Je sympathise avec tous les sinistrés qui vivent une situation pénible et déstabilisante à moyen terme. Ce qui est le plus épouvantable, c’est le laxisme des politiciens qui, depuis plusieurs années et pour des raisons bassement électoralistes, ont accepté les objections des élus municipaux et de plusieurs résidents de zones inondables pour ne pas légiférer en vue d’agrandir ces zones et d’interdire le développement ou la reconstruction dans ces nouvelles limites. Beaucoup de résidents sont aussi responsables de leurs malheurs par leur désir de vivre près de l’eau même lorsque les compagnies d’assurances refusent de les assurer pour de telles situations ou exigent une prime élevée.

Si les élus de tous les ordres de gouvernement ne mettent pas leurs culottes dans ce dossier, il y aura d’autres dégâts et des pires au cours des prochaines années. Une loi n’empêchera pas les rivières de déborder, mais réduira les malheurs aux personnes et les dommages aux biens si les limites de ces zones sont repoussées. Chaque catastrophe cause son lot de malheurs et occasionne de dépenses de millions de dollars d’argent public. Elles pourraient être grandement réduites en agissant promptement et en pensant aux conséquences de l’inaction.

Québec, le 9 avril 2017