On sourit beaucoup, et l’on s’émeut autant, devant les péripéties personnelles et professionnelles de Florence (brillante Sara Forestier), enseignante à l’école primaire, et personnage incarnant à merveille l’expression « avoir la vocation ». Or, l’une des choses que le film d’Hélène Angel réussit le mieux, c’est de montrer comment, dans ce métier, il ne suffit pas d’avoir le feu sacré pour durer. Il y a le surmenage, la déconsidération, la pression… Toutes ces petites vies alignées devant soi, si pleines d’un potentiel qu’on veut aider à réaliser et qu’on ne veut surtout, surtout pas gâcher… S’il fait état de maints problèmes qui affectent le système d’éducation, Primaire ne devient jamais un réquisitoire, cherchant davantage à inspirer qu’à accuser. Le film y parvient, à terme, parce qu’on y dénote la même bonne foi, le même sens de l’engagement que chez son héroïne. Et les enfants sont formidables.



Primaire ★★★★ France, 2016, 105 minutes. Comédie dramatique d’Hélène Angel. Avec Sara Forestier, Albert Cousi, Ghillas Bendjoudi.