Bon Cop Bad Cop (2006), d’Érik Canuel, reposait à la fois sur un excellent concept, celui des deux solitudes à l’échelle policière, et sur un duo aussi improbable qu’efficace, Patrick Huard et Colm Feore. Une décennie plus tard, ces deux ingrédients demeurent intacts sous la gouverne d’Alain DesRochers (Nitro, Nitro Rush), mais malheureusement assortis de prétentions moralisantes et d’éléments mélodramatiques. Tout cela plombe ce qui était d’abord une fantaisie acrobatique sans prétention, contaminée aussi par un langage vulgaire qui ne fait même pas honneur au cinéma québécois des années 1970. On en donne un peu à tout le monde, surtout aux amateurs de bagnoles, de cascades et de beautés fatales, mais pas en quantité suffisante pour satisfaire qui que ce soit. Et si seulement c’était vraiment hilarant…



Bon Cop Bad Cop 2 ★★ 1/2 Canada, 2017, 126 min. Comédie policière d’Alain DesRochers. Avec Patrick Huard, Colm Feore, Mariana Mazza, Marc Beaupré.