12 mai 2017 19h44 | Mediafilm

À 72 ans, affaibli par la maladie, l’acteur italo-québécois Dino Tavarone raconte les différentes étapes de sa carrière et de sa vie. Proposition sincère, drôle et touchante. Articulations parfois artificielles. Photographie soignée. Montage manquant de tonus. D. Tavarone attachant et charismatique.