Les humains ayant été transformés en bêtes affamées par une infection fongique, une biologiste mise sur une fillette surdouée, bien qu’infectée, pour éradiquer cette épidémie. Tentative assez réussie de renouveler les recettes du film de zombies. Quelques passages maladroits. Réalisation tendue et atmosphérique. Interprètes investis.

The Girl With All the Gifts

(4) G.-B. 2016. Drame d’horreur de Colm McCarthy avec Sennia Nanua, Glenn Close, Gemma Arterton.