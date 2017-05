12 mai 2017 19h51 | Mediafilm

Passionné d’arts visuels et cinéaste culte, David Lynch raconte son parcours singulier dans son atelier à ciel ouvert. Plongée dans l’univers d’un créateur charismatique. Cadrages nets et rigoureux. Musique atmosphérique omniprésente. Montage précis, mais un peu rigide. Propos par moment redondant et confus.