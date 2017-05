Barack Obama de passage à Montréal

Barack Obama sera de passage à Montréal le 6 juin prochain pour prononcer un discours devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM). L’ancien président des États-Unis est invité dans la métropole dans le cadre de la série Leaders internationaux Bell de la CCMM. « Nous sommes heureux de recevoir une personne qui s’est consacrée à la promotion des droits [de la personne], aux accords de libre-échange, à la diplomatie et au développement économique », souligne, Michel Leblanc, président de la CCMM. Le lieu et le coût des billets seront annoncés jeudi midi. La capacité de la salle serait d’environ 6000 personnes, selon M. Leblanc. Il a aussi précisé qu’il y aura des catégories de billets, dont certains à 50 $, pour que l’événement reste « abordable et accessible ». Depuis 2009, la CCMM a réussi à attirer d’importantes personnalités politiques. Elle a notamment reçu l’ancienne secrétaire d’État américaine Hillary Clinton et l’ancien président français Nicolas Sarkozy.