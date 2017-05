10 mai 2017

Mon respect aux cours d’eau, malgré tout

Chers concitoyens, Je suis désolé d’avoir à vous écrire que, malgré les combats courageux menés par plusieurs d’entre vous contre les inondations, la solidarité qui se manifeste partout pour aider les sinistrés à surmonter ces grandes épreuves, toute mon admiration et mon respect vont à ces cours d’eau souverains, majestueux, qui, malgré toutes les tentatives de harnachement qu’on leur impose, les brimades qu’on leur fait subir en artificialisant leurs rives, demeurent fougueux, indomptables, sauvages et impitoyables. Nous aurions tous avantage à lire et méditer l’Ecclésiaste, dont on a tiré la maxime latine Vanitas, vanitatum, omnia vanitas, et à faire preuve de beaucoup d’humilité devant les forces de la nature.

Montréal, le 9 mai 2017

M. Lisée, on se calme le pompon… au sujet de la convergence ?

Si j’avais été un conseiller de M. Lisée la semaine passée, je lui aurais suggéré de se calmer le pompon au sujet de la convergence avec Québec solidaire (QS). L’ultimatum lancé par le chef du Parti québécois (PQ) à QS dimanche dernier ne favorise en rien un rapprochement entre les deux formations. À la place, je lui aurais aussi conseillé de prendre le téléphone et d’appeler Manon Massé pour entamer la discussion «sur le fond». Ne serait-il pas temps que le PQ et QS cessent de s’interpeller par médias interposés et se parlent de vive voix ? À moins que le plan de M. Lisée, jamais à court d’une stratégie alambiquée, soit le suivant : pousser QS à dire non à la convergence, pour ensuite lui faire porter l’odieux de la « division du vote » lors du prochain scrutin. Pour le bien du Québec, souhaitons que ce ne soit pas le cas. À son élection à la chefferie, M. Lisée a décrété que son parti voulait s’engager dans cette voie, mais ses propres membres ne se prononceront qu’en septembre prochain. Que signifie la convergence pour le PQ au juste ? Des pactes de non-agression, un partage de circonscriptions (si oui, dans combien d’entre elles ?) pour présenter des candidatures communes (choisies comment), une alliance programmatique plus ou moins minimale, etc. ? Sur quelles bases se ferait cette convergence : trois, quatre mesures phares, lesquelles ? De son côté, QS est engagé depuis le début 2017 sur la voie du renouveau politique. À son Conseil national de novembre dernier, ses membres ont adopté une résolution mandatant la direction du parti de lancer un vaste chantier qui interpelle les partis politiques ainsi que les mouvements sociaux afin de trouver des solutions au blocage politique actuel. Depuis ce temps, QS tient des rencontres avec ces acteurs, à l’exception du PQ […], et discute avec eux sur la base d’un projet clair qui constitue une proposition de base négociable. Pour QS, battre les libéraux en 2018 n’est pas un projet de société. Notre objectif est beaucoup plus ambitieux pour les Québécois et Québécoises. Qu’en pense M. Lisée ? Est-il prêt à aller au bout de la volonté du peuple québécois, qui, au-delà d’en avoir assez du PLQ au pouvoir, aspire à vivre dans une société plus égalitaire et solidaire ?

Le 9 mai 2017

Inondations et permis de construction

Les villes, et leurs services d’urbanisme, qui ont donné des permis à des citoyens pour se construire en zone inondable peuvent-elles être poursuivies ? Combien de marécages le long des rivières ont-ils été remplis de terre depuis 50 ans ? Ce phénomène augmente les risques d’inondation.

Prévost, le 8 mai 2017