7 mai 2017 20h28

Lettre à Emmanuel Macron

Monsieur le Président,

À l’aube de cette victoire historique, je vous invite, bien modestement, à vous rappeler quelques préceptes qui vous seront peut-être utiles tout au long de votre parcours, qui sera jalonné de nombreuses embûches.

Tâchez d’être bien entouré, car vous ne pourrez jamais, ô grand jamais, gouverner seul.

Tâchez d’être à la hauteur de l’énorme responsabilité que vous avez souhaitée, en faisant preuve d’humilité.

Tâchez de prendre de la hauteur, car les défis sont immenses et l’heure trop grave pour laisser place à l’arrogance ou à la légèreté.

Tâchez d’écouter, car beaucoup de gens souffrent.

Tâchez de tout faire pour que la dignité de chacun soit préservée, et les institutions respectées.

Tâchez de redonner espoir à des millions de gens, en France ou en Europe, avec des décisions courageuses, nécessaires bien que parfois difficiles.

Tâchez de donner un second souffle au grand projet européen, qui a créé les conditions favorables à la démocratie, à la paix et à la liberté, qui nous semblent acquises mais que nous avons le devoir de préserver.

Tâchez de combattre l’intolérance avec de vraies solutions, et non des mots creux.

Tâchez de redonner confiance et de mettre fin à la défiance, mère de tous les maux.

Tâchez de donner de la noblesse à la politique, qui est si malmenée et qui pourtant a tant besoin d’amour !

Et n’oubliez jamais, vous serez jugé sur vos actes, ainsi que ceux qui vous accompagneront tout au long de ce chemin.

Tâchez de rassembler les citoyens, peu importe leur origine, leur genre, leur religion, leur classe, leur appartenance politique, leur âge, leurs préférences sexuelles…

Tâchez de redonner de la fierté à la République, à ses citoyens et aux valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité.

Soyez à la hauteur de vos grandes ambitions. Le monde vous regarde.

Le 6 mai 2017

Retraite: quand on est né pour un petit pain

La consultation sur le RRQ qui est en cours essaie de nous convaincre qu’il est préférable pour les Québécois d’avoir une retraite dans la pauvreté parce qu’on va alors économiser des impôts indirects.

Bien sûr, on ne présente pas ça avec des termes aussi clairs, mais il faut lire entre les lignes. D’abord, on insiste pour montrer les pertes fiscales indirectes élevées qu’un revenu de retraite pourra procurer. Il faut savoir que le gouvernement fédéral a récemment augmenté le supplément de revenu garanti (SRG) pour une personne âgée qui vit seule dans le but de soulager la pauvreté. Le revenu minimum à 65 ans sera de plus de 17 000 $, ce qui est mieux que l’aide sociale. Pour viser les plus pauvres seulement, le programme va diminuer son aide entre 50 % et 75 % des autres revenus, dont le RRQ.

Les gens qui sont dans la catégorie des revenus en bas de la moyenne auront peu d’incitatifs à investir dans un régime public ou enregistré sachant qu’ils pourraient perdre 75 % ou plus lors de l’encaissement. Noter que le compte d’épargne libre d’impôt (CELI) existe pour contourner cela. En fait, il s’agit du même problème qu’on trouve avec l’aide sociale : pourquoi travailler plus lorsqu’on y perdra des sommes énormes en aide sociale ?

Il est donc étrange que le gouvernement du Québec prenne cette attitude de promouvoir la pauvreté à la retraite sous le principe de la taxation marginale indirecte.

Dans les tableaux soumis, jamais il n’est question du fait que la charge fiscale marginale d’un retraité qui s’en tire bien sera d’à peine 28 %. Même la diminution à 50 % du SRG qui est plus fréquente que celle à 75 % n’y est pas mentionnée. Pas plus que, lorsqu’un célibataire atteint 25 000 $ de revenu, il n’est plus du tout concerné par le SRG.

Québec veut nous cantonner dans la pauvreté. On offre plusieurs programmes pour soulager la pauvreté, puis on nous envoie le message de ne pas essayer de gagner plus pour ne pas perdre d’argent sur ces programmes.

Les tableaux mettent en évidence le coût actuel par rapport aux revenus supplémentaires à la retraite. La morale est qu’il n’est pas grave de gagner jusqu’à 2000 $ net de moins à la retraite que les autres Canadiens puisque à court terme on va économiser.

Ainsi, le Québécois qui atteindra 65 ans à l’avenir devrait être fier de se débrouiller avec 18 000 $ plutôt que 20 000 $ en se disant qu’il a pu vivre sa jeunesse avec plus d’argent à dépenser.

Québec, le 6 mai 2017